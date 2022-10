Europees Parlement onverwacht positief over Nederlandse belastinghervormingen

De Belastingcommissie van het Europees Parlement wil belastingontduiking en -ontwijking in de EU aanpakken. Europarlementariërs hebben meerdere onderzoeken lopen naar landen die bekend staan als belastingparadijs. Na Nederland zullen ook bewindspersonen uit Ierland en Luxemburg uitgenodigd worden om te praten over de rol van hun land bij belastingontwijking.

Het is een veel positievere toon dan een aantal jaar geleden. In 2018 plaatste het Europees Parlement Nederland op een lijst van belastingparadijzen. De afgelopen jaren werd uit gelekte documenten, zoals de Paradise Papers en Panamapapers, duidelijk dat via Nederland miljarden euro's werden weggesluisd naar bijvoorbeeld Bermuda en de Kaaimaneilanden. Er is zelfs een belastingconstructie naar Nederland genoemd, the Dutch Sandwich.

Onlangs bleek uit de Uber-files dat de Belastingdienst in 2015 het taxibedrijf lange tijd in bescherming nam tegen controles van andere EU-landen. Wat Paul Tang betreft, verdient Nederland daarom nog altijd een plek op de lijst van belastingparadijzen. "De erfenis van belastingontwijking is niet van de ene op de andere dag verdwenen. Dat vraagt veel noeste arbeid."

'Gesprek op basis van feiten'

Staatssecretaris Van Rij kijkt tevreden terug op het gesprek met de Europarlementariërs. "Er werd een discussie gevoerd op basis van feiten en niet op basis van beelden", zegt hij. Hij vindt wel dat er voor Nederland nog veel werk aan de winkel is. "Ik sta open voor kritiek en we moeten ook bescheiden zijn want er zijn nog stappen die gezet moeten worden."

Zo wil de staatssecretaris het aantal spookvennootschappen nog verder terugbrengen. Ook is hij een voorstander van een internationale winstbelasting van minstens 15 procent voor bedrijven.

"De aanwezigheid en open houding van de staatssecretaris in het Europees parlement maakt duidelijk dat Nederland een nieuwe weg is ingeslagen", zegt Tang. De Europarlementariër hoopt dat de veranderingen die Nederland doorvoert uiteindelijk ook de druk op landen als Luxemburg en Ierland zal opvoeren om te hervormen. "Ik hoop dat Nederland het eerste dominosteentje zal zijn."