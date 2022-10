Jetten wil nog dit jaar voorkeurslocaties nieuwe kerncentrales bekendmaken

Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil eind november mogelijke plekken bekendmaken waar nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. In de Tweede Kamer zei hij nog gesprekken te voeren met regio's die geïnteresseerd zijn. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet vijf miljard euro uittrekt om de bouw van twee nieuwe kerncentrales door marktpartijen mogelijk te maken. De centrale in het Zeeuwse Borssele zou langer open moeten blijven. Als de voorkeurslocaties bekend zijn, kan er daadwerkelijk begonnen worden met de uitvoering van de plannen. Dat wil nog niet zeggen dat de centrales ook daadwerkelijk daar komen, waarschuwde Jetten. Een definitief besluit wordt later genomen en hangt ook af van de financiering van de projecten. Uiteindelijk zal het nog jaren duren voordat de centrales klaar zijn. Op z'n vroegst in 2035, zeggen veel deskundigen. De provincies Zeeland en Brabant hebben al aangegeven dat ze openstaan voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Oorlog in Oekraïne Kernenergie is nadrukkelijk terug op de politieke agenda, ook vanwege de oorlog in Oekraïne en het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Het kabinet wil in de toekomst minder afhankelijk zijn van Russisch gas en kernenergie kan ook helpen om de CO2-doelen te halen. Kerncentrales stoten, in tegenstelling tot gas- en kolencentrales, geen CO2 uit. Klimaatboegbeeld Greta Thunberg zegt ook dat Duitsland, dat eerder besloot helemaal te stoppen met kernenergie, beter de kerncentrales open kan houden dan weer kolen te gaan gebruiken om energie op te wekken. Veel partijen in de Tweede Kamer staan zeer positief tegenover de bouw van nieuwe centrales in Nederland. VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, JA21 en Volt willen dat de bouw zo gauw mogelijk van start gaat. "Kernenergie is harder nodig dan ooit", betoogde VVD'er Silvio Erkens. "Het is een constante, betrouwbare vorm van energie die weinig ruimte inneemt." "Ze hadden er al kunnen staan als de linkse partijen niet jarenlang dwars hadden gelegen", zei Alexander Kops van de PVV. De voorstanders wijzen erop dat kernenergie ook stroom oplevert als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Bovendien zijn voor de bouw van duurzame stroomopwekkers als windmolens en zonnepanelen schaarse metalen nodig, "Die zijn voornamelijk in handen van China", zei Pieter Grinwis van ChristenUnie.

'Inzetten op kleine kerncentrales' Verschillende partijen dringen er bij het kabinet op aan om nadrukkelijk in te zetten op de ontwikkeling van zogeheten SMR's (Small Modular Reactors). Dat zijn kleine, efficiënte kerncentrales die zelfs op de oplegger van een vrachtwagen passen. Die zouden veel sneller gebouwd kunnen worden dan conventionele centrales. Minister Jetten ziet in de toekomst zeker voordelen in SMR's. Zo is Limburg geïnteresseerd om op die manier de chemische industrie van Chemelot van energie te voorzien. Maar de minister waarschuwt voor al te veel optimisme. "Die zijn er ook niet voor 2030. Er zijn hoopvolle experimenten, maar de eerste SMR-centrale moet nog gebouwd worden."