Groep topatleten herkent zich niet in geschetste beeld Atletiekunie: 'Nooit gekleineerd'

In een artikel van NRC en Trouw van vorige week werd beschreven hoe de topsportcultuur onder leiding van technisch directeur Ad Roskam en de vorige week gestopte hoofdcoach Charles van Commenée de afgelopen jaren verslechterde. Diverse atleten en coaches deden hun beklag: "Omgangsvormen verhardden, ethische grenzen zijn overschreden en de sociale veiligheid nam af."

Een groep van zestien sporters benadrukt donderdag in een open brief die ervaringen van hun collega-atleten te respecteren, maar zelf een ander verhaal te willen vertellen. Zij werkten juist prettig samen met technisch directeur Roskamp en Van Commenée, op wie de kritiek dus deels gericht was.

'Nooit gepest of geïntimideerd'

"Met acht medailles op de Olympische Spelen van Tokio heeft de Nederlandse atletiek haar beste resultaat ooit behaald", staat in hun verklaring. "Dit succes is afgelopen seizoen bevestigd bij de wereldkampioenschappen in Eugene en de Europese kampioenschappen in München. Dit is mede te danken aan nieuwe impulsen die Roskam en Van Commenée aan het topsportprogramma hebben gegeven."