Oranjevrouwen zakken op wereldranglijst en zijn geen groepshoofd bij WK

De Oranjevrouwen zijn bij de loting voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland geen groepshoofd. Na de afgelopen interlandperiode, waarin een wedstrijd tegen Zambia niet doorging en werd verloren van Noorwegen, is Nederland gezakt van de zesde naar de achtste plaats op de wereldranglijst.

De ploeg van bondscoach Andries Jonker zou op 6 oktober een oefeninterland tegen Zambia spelen, maar door visumproblemen bij de Zambiaanse speelsters ging die wedstrijd niet door.

Vervolgens gebruikte Jonker de wedstrijd tegen Noorwegen van dinsdag om te experimenteren met nieuwe speelsters in de ploeg. Een 2-0 nederlaag was het gevolg.

Van zes naar acht

Het kostte de Oranjevrouwen twee plaatsen op de wereldranglijst. En dat waren belangrijke plaatsen, want ze zitten nu bij de loting voor het WK, dat van 20 juli tot en met 20 augustus volgend jaar gehouden wordt, niet in pot 1. Daardoor is de kans groot dat Nederland in elk geval één sterk land loot.

De topzes van de wereldranglijst (Amerika, Zweden, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje) en de twee organiserende landen (Australië en Nieuw-Zeeland) zijn groepshoofd, Nederland zit in pot 2.

De loting vindt plaats op zaterdag 22 oktober.