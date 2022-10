Paris Saint-Germain poetste imago op met online trollenleger, dat ook Mbappé de maat nam

DBB, dat tussen 2018 en 2020 een overeenkomst had met Paris Saint-Germain, beschrijft in het rapport hoe het bedrijf namens de club te werk ging. Onder direct toezicht van de communicatieafdeling van PSG creëerde het een online trollenleger, dat allerlei schadelijke berichten verspreidde.

Zo werd Mbappé in het voorjaar van 2019, toen het al wemelde van de geruchten over een mogelijke overstap naar Real Madrid, bekritiseerd door het Twitter-account 'Paname Squad'.

Dat account was in korte tijd uitgegroeid tot een vrij prominent platform met nieuws en meningen over PSG, mede omdat het door de club werd gevoed met informatie over ontwikkelingen achter de schermen.

Nadat Mbappé had aangekondigd dat hij ondanks de vroege uitschakeling in de Champions League in Parijs wilde blijven, werd hij daarvoor in een tweet door Paname Squad bedankt, maar ook verzocht om nu toch vooral "in stilte te werken en discreet te zijn". "We hebben een reactie op het veld nodig", stond er verder.

PSG ontkent bestaan trollenleger

In het geval van Neymar gingen de online aanvallen veel verder. Toen een ex-vriendin hem beschuldigde van verkrachting, werd zij door Paname Squad en gerelateerde partneraccounts belasterd.

In april 2019 deelde de Braziliaanse vedette na afloop van de verloren bekerfinale tegen Rennes een klap uit aan een supporter. De betreffende fan kreeg een golf van digitale kritiek en bedreigingen over zich heen, nadat zijn adres door een van de trollen online was gezet.