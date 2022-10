Pauw 'heel erg geraakt door massale stilte' na onthulling over verkrachting

In Ierland is Pauw bondscoach van het nationale vrouwenelftal, dat ze dinsdag naar haar eerste wereldkampioenschap leidde. En het voelt bij de Ieren als een warm bad. "Niet alleen de speelsters en de bond, ook de mensen op straat hebben hun armen om me heen geslagen en me beschermd."

"De massale stilte vanuit de sport, dat raakt me heel erg. Zowel op individueel als institutioneel niveau. Ik krijg geen enkele support van wie dan ook. In Ierland was het compleet het tegenovergestelde."

"En het pijnlijke is, het machtsmisbruik gaat door tot op de dag van vandaag. Dat wenst niemand te erkennen", aldus Pauw over de situatie bij de KNVB. "Er zijn allerlei dingen naar buiten gekomen, dat ik geen contact met ze zou willen of dat ik geen melding heb gemaakt, geen namen heb genoemd... Dat is allemaal niet waar."

Vera Pauw kwam op 1 juli naar buiten met het bericht dat ze als speelster verkracht was door een voetbalcoach, die vlak daarna een hoge functionaris bij de KNVB was geworden. Daarna bleef het vooral heel stil vanuit Nederland, zei de oud-bondscoach van de Oranjevrouwen in Langs de Lijn En Omstreken.

๐˜๐จ๐ฎ'๐ฅ๐ฅ ๐ง๐ž๐ฏ๐ž๐ซ ๐›๐ž๐š๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐ˆ๐ซ๐ข๐ฌ๐ก! ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Now, we add qualification for their first ever World Cup to the list. We couldn't be prouder of Vera and every single member of this squad. Australia and New Zealand ... HERE WE COME! #OUTBELIEVE | #COYGIG | #SCOIRL pic.twitter.com/efmadBfP5y

"Dat is zo'n contrast met hoe er in Nederland mee is omgegaan", gaat ze verder. "Als je dan het gevoel hebt dat je zelf iets kan bijdragen aan zo'n historisch moment (de kwalificatie voor het WK, red.), dan voelt het ook als iets teruggeven aan de mensen. Zo intens was het."

Het verhaal van Pauw heeft in Ierland al wel tot actie geleid. "De Ierse bond heeft gezegd: dit heeft ons wakker gemaakt. Wij moeten eens gaan nadenken over als het bij ons voorkomt, of wij in eerste instantie altijd voor het slachtoffer kiezen en zorgen dat het slachtoffer okรฉ is. Daar is in Nederland nog geen moment zorg aan besteed."

"Er is รฉรฉn gesprek geweest met de KNVB, bij het tweede gesprek was alleen mijn advocaat", verklaart Pauw. "Ik beraad me nu met mijn advocaat op volgende stappen."

De KNVB wil vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken niet reageren op de uitspraken van Pauw.