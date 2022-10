Korte tijd verdachte situatie rond gevangenisterrein in Vught

Rond het gevangenisterrein in Vught zijn korte tijd wegen afgezet geweest in verband met een verdachte situatie. De politie was met veel wagens aanwezig.

Straten rond het complex werden afgesloten en er hing een helikopter in de lucht. Voorbijgangers werden aangesproken en gecontroleerd.

Minister voor Rechtsbescherming Weerwind liet via zijn woordvoerder aan persbureau ANP weten: "De penitentiaire inrichting in Vught heeft signalen gekregen waardoor uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Over de inhoud en de veiligheidsmaatregelen doen we geen uitspraken."

Terroristen en zware criminelen

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught bestaat uit één terrein van zo'n 30 hectare, met onder meer een gewone gevangenis en een speciale terroristenafdeling. In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) op het terrein zitten zware criminelen als Willem Holleeder en Ridouan Taghi vast.

In juni ging het luchtruim boven het terrein een half jaar dicht uit vrees voor vluchtpogingen. Dat betekent dat laagvliegende drones en vliegtuigen niet boven het complex mogen vliegen.