Robben stelt fans gerust: 'Jullie zijn nog niet van me af'

De manier waarop Arjen Robben zondag het veld verliet, nadat hij de strijd geblesseerd had moeten staken, deed fans het ergste vrezen. Maar de aanvaller gaat gewoon door, verzekert hij een dag later in gesprek met de Volkskrant.

"Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor", aldus Robben, die tijdens FC Groningen-PSV (1-3) binnen een halfuur uitviel met een lieskwetsuur, zijn aanvoerdersband en shirt van zich af smeet en linea recta naar de kleedkamers liep.