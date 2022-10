Vanavond op tv: Premier en Shell-topman verhoord • Belandt VK in recessie? • Russen in Georgië

Eindverantwoordelijken voor enquêtecommissie Nadat al weken allerlei personen zijn verhoord van ministeries en de olie- en gasbedrijven Shell en ExxonMobil, zijn vandaag de allerhoogste bazen aan de beurt. Premier Mark Rutte en Shell-topman Ben van Beurden verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie die de besluitvorming rond de Groningse gaswinning onderzoekt. Politiek duider Arjan Noorlander volgt de verhoren en blikt vooruit op de conclusies die de commissie naar verwachting februari volgend jaar presenteert.

Financiële onrust VK De financiële onrust in het Verenigd Koninkrijk houdt aan. De pond kwam in een neerwaartse spiraal nadat de Britse minister van Financiën een omstreden belastingverlaging aankondigde. Deze plannen zijn inmiddels teruggedraaid, maar het Verenigd Koninkrijk verkeert nog steeds in crisis. De Britse centrale bank besloot dinsdag om de noodopkoop van staatsobligaties uit te breiden, om te voorkomen dat de rente op staatsschuld verder omhoog schiet. Welke gevolgen heeft dit, binnen én buiten het VK? We bespreken het met ING-econoom Bert Colijn.

Russen in Georgië In de serie "De Nieuwe Muur" reist Europacorrespondent Saskia Dekkers door een snel veranderend Europa. Dit keer is ze in Georgië, waar sommige inwoners met argusogen kijken naar de tienduizenden Russen die het land massaal instromen sinds de Russische invasie in Oekraïne. Vooral onder jongeren neemt de woede toe.