Vanavond op tv: Premier en Shell-topman verhoord • Belandt VK in recessie?

Financiële onrust VK

De financiële onrust in het Verenigd Koninkrijk houdt aan. Het pond kwam in een neerwaartse spiraal nadat de Britse minister van Financiën een omstreden belastingverlaging aankondigde. Deze plannen zijn inmiddels teruggedraaid, maar het Verenigd Koninkrijk verkeert nog steeds in crisis.

De Britse centrale bank besloot dinsdag om de noodopkoop van staatsobligaties uit te breiden, om te voorkomen dat de rente op staatsschuld verder omhoog schiet. Welke gevolgen heeft dit, binnen én buiten het VK? We bespreken het met ING-econoom Bert Colijn.