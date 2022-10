Integriteitscommissie Kamer stelt voor Baudet een week te schorsen

De commissie die toeziet op integriteit van Kamerleden wil dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zeven dagen niet mag meedoen aan vergaderingen van de Tweede Kamer. Hij zou alleen nog mogen stemmen.

Voorzitter Bergkamp heeft namens het presidium, het bestuur van de Kamer, het advies van de commissie doorgestuurd naar de Kamerleden. Die zullen aanstaande dinsdag stemmen over de schorsing van Baudet.

Volgens het College van onderzoek integriteit van de Kamer heeft Baudet de gedragscode van de Kamer overtreden door zijn bestuurslidmaatschap van een mediabedrijf niet te laten registreren in het register van nevenactiviteiten. Het college vindt dat hij dat alsnog moet doen. Het gaat om de Amsterdam Media Group BV.

Onafhankelijke deskundigen

Het College bestaat niet uit Kamerleden, maar uit drie onafhankelijke deskundigen. Het staat onder voorzitterschap van een voormalige staatsraad bij de Raad van State, Liesbeth Horstink.

Als Baudet inderdaad voor een week wordt geschorst, is dat een unicum. Eerder zijn wel Kamerleden uitgesloten om op een bepaalde dag nog langer mee te doen aan een debat.

Ook sanctie voorgesteld voor Jansen en Van Meijeren

De commissie doet verder de aanbeveling de Forum-Kamerleden Jansen en Van Meijeren te berispen. Ook zij moeten hun bestuurslidmaatschap bij de Amsterdam Media Group BV laten registeren. Dat de commissie voor Baudet een zwaardere straf voorstelt, komt doordat hij al eerder is berispt.

Als de Kamer over de voorstellen besluit, mag er volgens de regels van de Kamer alleen over worden gestemd. Er komt dan geen debat over.

De gedragscode voor Kamerleden bestaat sinds 1 april vorig jaar. Die kwam er na kritiek van de Raad van Europa, die constateerde dat er in ons land maar weinig regels zijn met betrekking tot de integriteit van parlementariërs.