Onvrede in de VS over Saudisch plan om olieproductie te verlagen

In de VS is grote onvrede over de opstelling van Saudi-Arabië, dat samen met andere OPEC-landen heeft besloten om minder olie te gaan produceren. Een lagere olieproductie drijft de prijs op, wat de oorlogskas van Poetin spekt en ten koste gaat van consumenten bij de pomp.

Democraten in het Congres zijn boos dat Saudi-Arabië hiermee de positie van Rusland versterkt en de VS in de kou laat staan. Volgens Congresleden moet Saudi-Arabië de VS dankbaar zijn, omdat het veel geavanceerde wapens uit het land haalt en ze militair samen optrekken. Het Congres stelt een ultimatum aan het koninkrijk om het besluit terug te draaien.

Oliekartel OPEC besloot vorige week samen met gelegenheidspartners als Rusland de olieproductie fors te verlagen. Het plan is om vanaf november dagelijks 2 miljoen vaten olie minder op te pompen. Dat is twee procent van de totale olieproductie in de wereld. De productieverlaging moet de olieprijzen op een hoog peil houden.

Vooral Rusland zou aangedrongen hebben op de productieverlaging. Dat land heeft daar belang bij omdat de olieprijzen dan stijgen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne verkoopt Rusland minder olie en wordt voor de olie minder betaald.

Wapenleveranties aan Saudi-Arabië

Biden zei dat het besluit om de olieproductie terug te schroeven gevolgen zal hebben voor de banden met Saudi-Arabië, een strategische bondgenoot in het Midden-Oosten. Als het land dit plan niet terugdraait, zou de Amerikaanse president Biden kunnen overwegen om wapenleveranties aan het land stop te zetten. Dat schrijft The Guardian op basis van een veiligheidsadviseur.

Saudi-Arabië is het niet eens met de kritiek van de VS en zegt dat het om een puur economische beslissing gaat. Het olierijke land zegt dat het een gezamenlijke beslissing was van de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC). Ze zeggen dat er is nagedacht over "de balans tussen vraag en aanbod". Ook is de beslissing volgens het land genomen om de wisselvalligheid van de markt terug te dringen.

De VS, Saudi-Arabië en Rusland vormen al jaren de top drie van olieproducenten met een dagelijkse olieproductie van rond de 10 miljoen vaten. De olieproductie van Rusland is door de sancties en olieboycot de laatste maanden echter teruggezakt van 11 miljoen vaten naar 9,7 miljoen vaten per dag.