Formule 1-podcast #12: 'Problemen Verstappen groter dan gedacht'

Presentatrice Amber Brantsen bespreekt in de NOS Formule 1-podcast met verslaggever Louis Dekker en oud-coureur Jan Lammers de Grand Prix van Toscane. Genoeg om over te praten, want met acht uitvallers - onder wie Max Verstappen - en twee herstarts was het een spectaculaire race op Mugello.

Voor Verstappen was het de tweede Grand Prix op rij dat hij niet over de finish kwam. Een dipje of is er meer aan de hand? "Ik dacht dat het een of andere elektrische storing was", zegt Lammers. "Maar als ik nu de nieuwsberichten zie, dan is het toch geen sinecure wat er is gebeurd."