Judoploeg strijdt om brons op slotdag WK in Tasjkent

De Nederlandse judo-equipe strijdt op de laatste dag van de WK in Tasjkent om het brons in de landenwedstrijd. Israël is vanmiddag de tegenstander van Oranje.

Nederland startte met een nipte 4-3 zege op Kazachstan, maar was in de kwartfinales kansloos tegen judogrootmacht Japan: 0-4. Alleen Frank de Wit kreeg kansen in zijn partij, alvorens Goki Tajima hem in de verlenging versloeg.

In de herkansing tegen Oekraïne begon Nederland al met een voorsprong, omdat er voor De Wit geen tegenstander was.

Sanne Vermeer was vervolgens snel klaar met Anastasiia Antipina en de opponente van Guusje Steenhuis, Yelyzaveta Lytvynenko die eerder op de WK brons had veroverd in de klasse tot 78 kilogram, werd gediskwalificeerd voor een gevaarlijke techniek.

Michael Korrel, winnaar van brons in de categorie tot 100 kilogram, haalde in de golden score het vierde punt binnen: 4-0.