Judoploeg komt op WK in strijd om bronzen medaille tekort tegen Israël

De Nederlandse judoka's hebben de WK in Tasjkent niet weten af te sluiten met een medaille in het landentoernooi. In de strijd om het brons moest de gemengde ploeg zich tegen Israël gewonnen geven na een blessure die Sanne Vermeer opliep in de slotpartij: 2-4.

Door de nederlaag is de Oranje-afvaardiging in de hoofdstad van Oezbekistan blijven steken op twee bronzen medailles: voor Sanne van Dijke in de categorie tot 70 kilogram en Michael Korrel (tot 100 kilogram).

2-1 voorsprong

Frank de Wit en Korrel deden wat van hen verwacht werd en wonnen hun partijen, al had Korrel daar in de categorie boven 90 kilogram wel een golden score nodig. Dat tussendoor Guusje Steenhuis (boven 70 kilogram) het onderspit delfde tegen de zwaardere Raz Hershko was een tegenvaller.

Pleuni Cornelisse en Ivo Verhorstert leden vervolgens kansloze nederlagen, waarna Vermeer (tot 70 kilogram) de stand gelijk moest zien te trekken tegen Maya Goshen. Het duel, waarin de Friezin de mindere was maar knokte voor wat ze waard was, kwam in de verlenging terecht. Daarin raakte Vermeer aan haar knie geblesseerd, waardoor ze moest opgeven en daarmee het lot van Oranje bezegelde.

Via herkansing naar strijd om medaille

Nederland startte het landentoernooi met een nipte 4-3 zege op Kazachstan, maar was in de kwartfinales kansloos tegen judogrootmacht Japan: 0-4. Alleen De Wit kreeg kansen in zijn partij, alvorens Goki Tajima hem in de verlenging versloeg.