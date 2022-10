Duitse douane vindt levende witte alligator in koffer op vliegveld München

De Duitse douane heeft op het vliegveld van München een levende albino-alligator gevonden in een koffer. Een passagier wilde het dier meesmokkelen op zijn vlucht naar Singapore. Naar verluidt wordt in Azië zo'n 75.000 euro neergeteld voor witte alligators.

De alligator - een krokodilachtig reptiel - was helemaal in vershoudfolie gewikkeld, alleen zijn neusgaten waren vrijgelaten. Daardoor kon hij zich niet meer bewegen. Het dier was ongeveer een meter lang en zat in een veel te kleine koffer. De kans dat hij de vlucht had overleefd, was klein, stelt de douane.

Een medewerker van de security check zag eind september iets opvallends bij het scannen van een koffer. Hij informeerde de douane, die de koffer openmaakte en de levende witte alligator aantrof.