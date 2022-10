'Supermarkten adverteren nog altijd volop met ongezonde producten'

Supermarkten promoten vooral ongezonde producten, ondanks alle beloften om hun klanten te stimuleren gezonder te eten. De meeste winkels maken zelfs meer reclame voor producten die niet in de Schijf van Vijf staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om snoep, frisdrank en toetjes.

De conclusies van onderzoek door de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, waar onder meer het Diabetes Fonds en de Hartstichting in zitten, komen overeen met bevindingen van het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar. Toen werd geconcludeerd dat de overheid gezondere keuzes aanmoedigt, maar dat het door de voedselindustrie en supermarkten niet wordt gefaciliteerd.

'Komen belofte niet na'

"Er zijn minieme verschillen tussen de supermarkten, maar ze doen het in het algemeen niet goed genoeg", zegt Diena Halbertsma, voorzitter van die Alliantie. "Ongezonde producten voeren nog altijd de boventoon, in de schappen en in de folders."

"Ze komen hun belofte uit het preventieakkoord van 2018 niet na, want ten opzichte van onze vorige meting is er nauwelijks iets verbeterd", zegt Halbertsma. In dat preventieakkoord beloven supermarkten overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen.

Brancheorganisatie CBL zegt namens de supermarkten dat de afspraken en doelstellingen uit het preventieakkoord staan en dat de supermarkten eraan werken om die doelen te halen. De organisatie wil niet ingaan op de beoordeling van de verschillende supermarkten.

Overheidsingrijpen

"Het is tijd voor actie", zegt Halbertsma van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie. "De overheid moet nu ingrijpen om verplichtende afspraken te maken over de verkoop van meer gezonde producten. De afspraken zijn nu te vrijblijvend."

Brancheorganisatie CBL zegt ook voor ingrijpen van de overheid te zijn. Zo pleiten de supermarkten voor een verbod op kindermarketing en willen ze een btw-verlaging op groente en fruit.