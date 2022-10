Tientallen nieuwe meldingen over mishandelingen in jeugddorp De Glind

Er zijn bij Omroep Gelderland tientallen nieuwe meldingen binnengekomen over fysieke en geestelijke mishandelingen bij Jeugddorp De Glind. Vorige week bracht de omroep het nieuws naar buiten dat bijna dertig pleegkinderen in het jeugddorp fysiek, geestelijk en seksueel zijn mishandeld.

De meeste meldingen gaan over de jaren 90. Maar er zijn bij de omroep ook gevallen van na 2000 bekend. Die worden nog onderzocht.

In De Glind, een dorp vlak bij Barneveld, is plek voor 120 uithuisgeplaatste kinderen die worden opgevangen in onder meer gezinshuizen. Het dorp bestaat ruim honderd jaar en heeft de intentie om pleegkinderen een normale jeugd te geven binnen een grotendeels gereformeerde dorpsgemeenschap.

Oud-pleegkinderen zeggen dat ze door een gezinsouder in elkaar geslagen, aan de haren de trap afgesleept, of tegen de muur gedrukt en in de buik gestompt zijn. Anderen zijn naar eigen zeggen gekleineerd of vernederd voor de hele groep, achtergesteld of uitgesloten. Over de meeste gezinshuizen waarover klachten binnenkwamen, zijn inmiddels meerdere verhalen verteld.

Zelfde huis

Twaalf oud-pleegkinderen zeggen dat ze seksueel zijn misbruikt. Drie van hen blijken in hetzelfde huis te hebben gewoond. Alle drie vertelden los van elkaar te zijn misbruikt door pleegvader W., die nu nog werkt als gezinstherapeut.

De oud-pleegkinderen kenden elkaars verhaal niet, waardoor ze jarenlang dachten dat ze alleen stonden. Nu overwegen ze om samen juridische stappen te zetten. De pleegvader wil niet reageren op vragen van de omroep.

Excuses bestuurder

Zorgorganisatie Pluryn wilde in eerste instantie alleen schriftelijk reageren. "In de archieven van voorgaande organisaties vonden wij niets over misstanden in de jaren 90. Een interne audit in 2019 gaf geen aanleiding tot verder onderzoek. Uiteraard zegt dit niets over wat er in het verleden daadwerkelijk heeft plaatsgevonden."

Pluryn wil niet ingaan op individuele zaken, maar zegt het te "betreuren dat enkele oud-cliënten zich niet gehoord voelen". De organisatie geeft toe dat klachten in het verleden niet altijd goed zijn afgehandeld.

Bestuurder Henk Jonker van stichting Jeugddorp De Glind heeft inmiddels excuses gemaakt via Omroep Gelderland. Pluryn heeft een speciaal telefoonnummer en e-mailadres geopend waar slachtoffers zich kunnen melden.