Gewelddadige protesten in Oost-Jeruzalem tegen afgrendeling kamp

Het geweld op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever houdt aan. Nadat in meerdere dorpen en steden deze week al acht doden waren gevallen, vonden gisteren ook gewelddadige protesten plaats in Oost-Jeruzalem. Daarbij kwamen Palestijnse bewoners in botsing met Israëlische troepen, en werden ook burgers aangevallen. Directe aanleiding voor de demonstraties is de afgrendeling door het Israëlische leger van het vluchtelingenkamp Shuafat, waar meer dan 60.000 Palestijnen wonen. Israël voert daar een klopjacht uit op een Palestijn die afgelopen zaterdag bij een checkpoint een Israëlische soldaat doodschoot. Door de legerblokkades kunnen veel bewoners het kamp niet of nauwelijks uit.

Het vrouwelijke slachtoffer was een van de twee Israëlische militairen die afgelopen week in bezet gebied werden gedood door Palestijnse schutters. Ook werden bij confrontaties en invallen door het Israëlische leger zes Palestijnen gedood, die allemaal 18 jaar of jonger waren. Als reactie op de dood van de soldaat heeft Israël de afgelopen dagen het vluchtelingenkamp Shuafat grotendeels van de buitenwereld afgesloten. Israël vermoedt namelijk dat de dader zich in het kamp ophoudt. Er is veel leger en politie op de been, en slechts na intensieve controles mogen inwoners het kamp in of uit. 'Collectieve bestraffing' Door die afgrendeling wordt het kamp in rap tempo steeds onleefbaarder, waarschuwt de organisatie UNRWA, die namens de Verenigde Naties verantwoordelijk is voor de voorzieningen voor Palestijnse vluchtelingen. In Shuafat, een dichtbebouwde en deels ommuurde buitenwijk van Jeruzalem, wonen veel nazaten van Palestijnen die rond 1948 vluchtten uit het gebied dat nu Israël is. De situatie in het kamp verslechtert snel, zegt een woordvoerder van UNRWA tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens hem kunnen kinderen door de blokkade niet naar school, kan het vuilnis niet goed weggevoerd worden, en zijn ziekenhuizen ook onbereikbaar geworden. Hij noemt de situatie onacceptabel en spreekt van een collectieve bestraffing door Israël. In reactie op de Israëlische maatregelen gingen Palestijnen in Shuafat en andere wijken in Oost-Jeruzalem gisteren de straat op. Winkels sloten hun deuren en ook veel scholen bleven dicht.

Harder optreden geëist In de loop van de dag werd de situatie steeds grimmiger. Israëlische troepen schoten met traangas en rubber kogels, en Palestijnse jongeren gooiden met stenen, vuurwerk en molotovcocktails, en stichtten brand in vuilcontainers. Ook werden de auto's van Joodse Israëliërs bekogeld. Zeker dat laatste was voor Israëlische politici reden om de regering aan te vallen. Met name de rechtse oppositie eist een nog harder optreden van de veiligheidsdiensten. "Dit is het resultaat van een zwakke regering op alle fronten", zei oppositieleider Benjamin Netanyahu, die na de parlementsverkiezingen van 1 november hoopt aan zijn derde ambtstermijn als premier te kunnen beginnen. Later vandaag spreekt de Israëlische premier Yair Lapid met de commandanten van de politie en de binnenlandse veiligheidsdienst over de situatie in Jeruzalem. Ook heeft de regering extra politie-eenheden ingezet. Volgens de politie zijn de afgelopen dagen in Oost-Jeruzalem 23 Palestijnen gearresteerd. Een politiefunctionaris houdt rekening met verdere escalatie, meldt de Israëlische publieke omroep Kan. Ruim honderd doden Ook op andere plekken op de bezette Westelijke Jordaanoever kwam het gisteren wederom tot geweld. In de buurt van de stad Hebron openden Israëlische troepen het vuur op een Palestijnse menigte die stenen zou hebben gegooid naar auto's op een snelweg. Daarbij werd een 18-jarige Palestijn dodelijk getroffen. In totaal werden dit jaar op de Westelijke Jordaanoever al meer dan honderd Palestijnen gedood door het Israëlische leger, het hoogste aantal sinds 2015. Een deel van hen was betrokken bij aanslagen of vuurgevechten met militairen, maar ook onschuldige burgers werden gedood, onder wie ongewapende vrouwen. Ongeveer een kwart van de dodelijke slachtoffers was minderjarig. De meeste doden vielen bij Israëlische invallen om Palestijnen te arresteren. Volgens Israël zijn die invallen, die vrijwel dagelijks plaatsvinden, nodig om terroristische aanslagen te voorkomen. Eerder dit jaar werden bij verschillende Palestijnse aanslagen in Israëlische steden in totaal negentien Israëliërs gedood, de hevigste reeks aanslagen in jaren.