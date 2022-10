Verdachte moordonderzoek Peter R. de Vries overgeleverd uit Polen

Een 30-jarige Pool die is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries is overgeleverd aan Nederland. De man werd vorige maand in Polen aangehouden. De verdachte is gisteren aangekomen op Schiphol.

De verdachte, die tijdens de voorbereiding van de moord in Rotterdam zou hebben gewoond, wordt verdacht van hulp tijdens de voorbereiding van de aanslag in juli vorig jaar.

Later vandaag is de eerste voorbereidende pro-formazitting in het onderzoek naar de opdrachtgevers bij de aanslag op De Vries. De Poolse verdachte verschijnt vandaag nog niet voor de rechtbank, drie andere verdachten wel.

Een van hen is een 27-jarige Poolse man van wie het OM vermoedt dat hij de schutter en chauffeur heeft aangestuurd tijdens de aanslag. De andere verdachten zijn twee Nederlanders die afgelopen zomer in Spanje en Curaçao zijn opgepakt. Zij worden verdacht van het medeplegen van moord met terroristisch oogmerk.