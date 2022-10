Nabestaanden: 'Niet alleen Carlo, ook mijn levensvreugde is weg'

Op de zevende zittingsdag van de Mallorcazaak hebben de ouders, vrienden en de vriendin van de doodgeschopte Carlo Heuvelman in de rechtbank een verklaring voorgelezen. "Het liefste had ik in het ziekenhuis in foetushouding op de grond willen zitten en heel hard willen schreeuwen."

De moeder van Carlo vertelde hoe blij haar zoon was dat hij met zijn vrienden naar het Spaanse eiland ging. "Lekker kaarten, het eiland verkennen en naar het strand. Ik stel mijn man nog steeds de vraag hoe dit gebeurd is. Hij ging gewoon op vakantie", zei ze. "Wat zeg je tegen je kleinzoon als je weer moet huilen, als hij vraagt: oom Carlo komt straks toch wel?"

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen overleed vorig jaar zomer op Mallorca nadat hij in elkaar was geslagen door een groep jongens. Hij stierf enkele dagen na de mishandeling in het ziekenhuis.

Ouders willen antwoorden

Aan de in de rechtszaal aanwezige verdachten vroeg ze wat Carlo hen de bewuste avond heeft aangedaan. "Ik hoop dat ik dat antwoord ooit krijg." De vader van het slachtoffer riep de verdachten ook op om hun stilzwijgen te doorbreken. "Wij hebben niets aan misplaatste sympathie, wij willen antwoorden."

De vader sprak ook de hoop uit dat de daders zwaar gestraft worden. "Wat doet dat met je, als je je zoon op maandag uitzwaait en op woensdag terugziet in een Spaans ziekenhuis, met zwaar hersenletsel?" De vriendin van Carlo zei dat ze in twee werelden leeft, een voor en een na 13 juli 2021, de dag van de vechtpartij op Mallorca.

Vrienden van het slachtoffer vertelden over die avond en hoe bang ze waren "voor die beesten", ook toen ze weer in hun vakantiehuisje waren en de dagen erna. Enkelen gaven aan dat ze nog steeds last hebben van angstaanvallen door wat ze gezien en meegemaakt hebben op Mallorca.

Reactie verdachten

Na het voorlezen van de drie verklaringen kregen de verdachten het woord van de rechter. Kort en zakelijk zeiden ze allemaal dat ze het "supererg" en "afschuwelijk" vonden wat er met Carlo is gebeurd, maar dat zij niet verantwoordelijk zijn.

Zoals verdachte Sanil B. het formuleerde: "Het enige wat ik kan zeggen: hoe het er nu staat, klopt niet. Ik hoop dat de echte dader gewetensnood krijgt en naar voren komt."

Later vandaag komen de advocaten van de zes verdachten aan het woord. Het gaat dan onder meer over de schadevergoedingen die de nabestaanden hebben ingediend.