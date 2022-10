Ontmoeting Poetin en Erdogan, mogelijk voorstel vredesonderhandelingen

President Poetin is aangekomen in hoofdstad Astana:

De Russische president Poetin en Turkse president Erdogan ontmoeten elkaar vandaag in Kazachstan. Op een conferentie komen verschillende leiders uit Aziatische landen bij elkaar. Waarschijnlijk spreken de presidenten over een Turks voorstel om te bemiddelen in de oorlog.

President Poetin is aangekomen in Kazachstan. Daar praat hij onder andere met de president van Turkije en de emir van Qatar, tijdens een regionale top. - NOS

De vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne liggen al maanden stil. Kort na de inval kwamen Oekraïense en Russische delegaties verschillende keren bij elkaar. De laatste onderhandelingsronde was eind maart in Turkije. Een doorbraak kwam er niet.

Erdogan werpt zich sinds het begin van de oorlog op als bemiddelaar in het conflict. Turkije steunt Oekraïne en onderhoudt tegelijkertijd nog steeds een goede relatie met Rusland, in tegenstelling tot andere NAVO-landen. Zo heeft het land geen sancties aangekondigd tegen Rusland, maar veroordeelde Erdogan de annexatie van Oekraïense gebieden wel.

Naast de vredesonderhandelingen speelde Turkije een belangrijke rol in de graandeal in juli. Daardoor kon de export van Oekraïens graan uit havens aan de Zwarte Zee worden hervat. Ook speelde Turkije een rol bij een recente gevangenenruil tussen de twee landen.

Annexatie van gebieden

De vraag is of Oekraïne instemt met onderhandelingen. Zelensky liet deze week aan leiders van de G7-landen weten dat er niets te onderhandelen valt met Poetin. In de aanloop naar de annexatie van Oekraïense gebieden door Rusland zei de president dat onderhandeling na een annexatie geen optie meer is.