ABN Amro: kentering gaande op woningmarkt, huizenprijzen dalen

Er is een kentering gaande op de huizenmarkt, denken de woningmarkteconomen van ABN Amro. Het aantal woningaankopen daalt, er staan meer woningen te koop en de huizenprijzen zijn aan het dalen. Naar verwachting zakken de huizenprijzen in 2023 met 2,5 procent.

Oorzaak van de lagere prijzen is de daling van de koopkracht door onder meer de hoge inflatie, de stijging van de hypotheekrente en de economische neergang.

Uit recente kwartaalcijfers van de makelaarsvereniging NVM bleek vorige week al dat er een andere wind is gaan waaien op de woningmarkt. De huizenprijzen waren in het derde kwartaal met 5,8 procent gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal.

Bij ABN Amro denken ze dat prijsdalingen de trend is voor komend jaar. De eerder geraamde stijging met 2,5 procent is bijgesteld naar een daling van 2,5 procent.

Grote steden

De prijscorrectie vindt bovendien relatief snel plaats, in vergelijking met eerdere periodes van economische teruggang, constateren de huizeneconomen. Vooral in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) kalft de prijsgroei snel af. De lagere prijzen kunnen gunstig zijn voor de koop van een huis, want de afgelopen tijd daalde het aantal transacties flink.

De Rabobank ging in een raming vorige maand nog uit van een stijging van de huizenprijzen in 2023, al voorspelde de bank een omslag in de loop van het jaar.

'Niet op slot'

ABN Amro verwacht dat de hypotheekrente niet veel verder zal stijgen. Huizenbezitters hebben per saldo weinig last van de stijgende rente: het merendeel heeft de hypotheekrente voor langere tijd vastgezet en in de voorbije jaren ook veel overwaarde opgebouwd. Dat is ook het grote verschil met de huizenmarktcrisis van tien jaar geleden, toen door dalende prijzen en restschulden de woningmarkt helemaal vastliep.

"De prijsaanpassing volgt dit keer veel sneller op de transactiedaling, waardoor transacties redelijk op niveau blijven en voorkomt dat de woningmarkt op slot gaat", zegt Philip Bokeloh, econoom Woningmarkt van ABN Amro.

Voor starters op de woningmarkt zijn de dalende huizenprijzen gunstig, maar in combinatie met huizenschaarste en de hogere hypotheekrente geeft dat vooralsnog niet veel lucht.