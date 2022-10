'Organisatie rond baby thuis' uitdaging, maar Bouwmeester gaat alweer aan kop op WK

Marit Bouwmeester heeft bij de WK zeilen in de Amerikaanse staat Texas de leiding genomen in de olympische Ilca 6-klasse, de opvolger van de Laser Radial. Ze eindigde in de derde race als zevende en voert nu samen met de Italiaanse Silvia Zennaro het klassement aan.

Marit Bouwmeester doet als kersverse moeder mee aan het WK zeilen in Texas, dat over twee weken gehouden wordt. - NOS

Bouwmeester beviel in mei van een dochter. Vrij snel na de bevalling pakte ze de training weer op, met het vizier op de Olympische Spelen van 2024. Om ervoor te zorgen dat ze weer fulltime het water op kan, nemen haar familie en een gastouder aan huis de zorg soms even over.

Tegen de verwachting

Geheel tevreden was Bouwmeester nog niet na de tweede dag van de WK. "Ik voel wel dat ik hier en daar nog wat snelheid mis, maar ik doe m'n best. Het is een uitdaging, ook in combinatie met de organisatie rond de baby thuis. Ik verwachtte iets sneller en makkelijker terug te kunnen komen, maar het is wat het is."

De WK duren nog tot en met zondag.