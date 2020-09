Publiekscampagne moet ov-vrees wegnemen, ANBO vindt het 'verwarrend'

Uit cijfers van Translink, het bedrijf dat dagelijks bijhoudt hoeveel reizigers met een ov-chipkaart inchecken, blijkt dat het aantal instappers in de maand augustus op 50 tot 60 procent lag, met uitschieters naar 70 procent. "We zien dat het aantal reizigers aantrekt als je kijkt naar alle ov-kaart transacties. De losse kaartjes tellen niet mee", aldus Gerbrandt Corbee van Translink.

Belangenvereniging voor ouderen ANBO noemt de campagne verwarrend. Een woordvoerder verwijst naar het advies van het RIVM om het openbaar vervoer te mijden voor mensen in risicogroepen. Mensen boven 70 jaar vallen in die groep. "Er zijn ruim 3 miljoen 65-plussers in Nederland, een groot deel daarvan is 70-plus en hun wordt geadviseerd het openbaar vervoer juist te mijden. Dit is geen consistent beleid."

Reizigersorganisatie Rover vindt de campagne "heel oké". Een woordvoerder zegt de ov-bedrijven geadviseerd te hebben campagne te voeren. "Natuurlijk moeten we samen blijven opletten. Maar er is veel mogelijk met de trein of bus."

Wel gelden er strenge voorwaarden: draag een mondkapje en reis zoveel mogelijk op rustige momenten. Peters: "Het is een evenwicht. We verwelkomen reizigers, maar vragen hen wel buiten de spits te reizen en zich te houden aan de geldende regels." Wie zich niet houdt aan de regels, riskeert een boete van 90 euro.

Voorzitter Pedro Peters van koepelorganisatie OV-NL vindt van niet. Hij benadrukt dat sinds 1 juli ook niet-noodzakelijke reizen met het openbaar vervoer weer zijn toegestaan. "Het beleid is niet langer: blijf thuis. We mogen ook weer uit eten en naar de dierentuin. Dus het ov mag ook weer."

Bedrijven in het openbaar vervoer beginnen een publiekscampagne zodat meer mensen weer met de bus, trein, tram en metro gaan reizen. Het aantal reizigers is nu zo'n 50 a 60 procent van voor de corona-uitbraak.

Doel van de ov-bedrijven is voor het einde van het jaar op 80 procent te zitten van het aantal reizigers voor de coronacrisis. Dat aantal is volgens Pedro Peters van OV-NL essentieel om voldoende inkomsten te genereren: "We hebben twee stromen van inkomsten: de reizigers en de overheid."

Dit jaar hebben de ov-bedrijven een steunpakket gekregen ter waarde van 1,5 miljard euro van de overheid. Peters: "Dat is een enorm bedrag, maar niet voldoende. In 2020 draaien ov-bedrijven nog 400 tot 500 miljoen verlies en dat kan niet nog een jaar. Voor 2021, en dat weet het kabinet, gaan we ook zwarte cijfers draaien."

Dienstregeling

OV-NL stelt dat zonder een nieuw steunpakket in 2021 en een terugkeer van de reizigers, de ov-bedrijven gedwongen zijn om in de dienstregeling te snijden. "Zonder extra steun volgend jaar zijn we gedwongen in de kosten te snijden en dan moet je denken aan 10 tot 15 procent krimp van de diensten."

Peters: "We snappen dat het Rijk niet kan aanvullen tot 100 procent. Maar de vraag is: hoeveel ov willen we met elkaar in de lucht houden? Daar ben ik wel benieuwd naar, wat de regering daar morgen op Prinsjesdag over zal zeggen."