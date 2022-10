Wekdienst 13/10: Verhoren premier en Shell-topman gaswinning • Ontmoeting Poetin en Erdogan

Goedemorgen! Premier Rutte en Shell-topman Van Beurden verschijnen voor de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning en president Poetin en Erdogan praten mogelijk over een Turks plan om de oorlog in Oekraïne te bemiddelen.

Eerst het weer: vandaag start de dag bewolkt en regenachtig. Later vanmiddag wordt het droger en breekt vooral in het westen de zon regelmatig door. Het wordt maximaal 13 tot 16 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig herfstweer met dagelijks een bui.

Bijna 80 procent van de Nederlandse bedrijven heeft dit jaar maatregelen genomen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Dat meldt het CBS op basis van een in september gehouden onderzoek in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

En dan nog even dit:

Een kraanmachinist heeft in het Drentse Nooitgedacht een reusachtige zwerfkei gevonden van bijna twee miljard jaar oud. Zulke oude stenen zijn vaker gevonden in Drenthe, maar zelden zo'n groot exemplaar, schrijft RTV Drenthe.

Tijdens het uitgraven van grond voor een nieuwe woning stuitte een kraanmachinist op de steen. Toen hij twee bij drie meter zand had weggegraven, was de vorm van de kei nog steeds niet helemaal zichtbaar. Het gaat om een zogeheten nebulitische migmatiet. De gemeente vindt dat hij een mooie plek verdient in de wijk waar hij is gevonden.