'Fenomeno Gakpo' maakt naam in Europese voetbalwereld: 'Nieuwe Haaland?'

Fenomeno Gakpo. La Gazzetta dello Sport, de roze sportbijbel uit Italië, vond het afgelopen zaterdag tijd om met een paginagroot artikel uitgebreid stil te staan bij Cody Gakpo. De 23-jarige PSV'er is uiteraard allang geen onbekende meer in voetballand, maar heeft nu de aandacht van Europa vanwege zijn indrukwekkende cijfers. Vanavond kan hij die in de Europa League verder uitbreiden in het thuisduel met FC Zürich. Dubbele cijfers Gakpo is vooralsnog de enige voetballer in de zeven sterkste competities van Europa die in de dubbele cijfers terecht is gekomen qua goals (13) en assists (10). En dat valt op. Helemaal omdat zijn seizoentotaal gelijke tred houdt met Europa's (of 's werelds) meest gelauwerde spits Erling Haaland (20 goals en 3 assists) van Manchester City. "De nieuwe Haaland?", vraagt het Spaanstalige Marca Claro zich af.

¿EL NUEVO HAALAND? 😱



Cody Gakpo, compañero de Erick Gutiérrez en el PSV, tiene los mismos números que el noruegohttps://t.co/vK4xyYXIAr pic.twitter.com/jlCgD0gS05 — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 8, 2022

De twee fraaie goals van Gakpo van vorige week in de Europa League tegen FC Zürich (1-5) deed de interesse in de PSV-aanvaller met Togolese roots verder toenemen. De Oranje-international onderstreepte afgelopen weekend in het Abe Lenstra Stadion opnieuw zijn supervorm door met een beslissende actie PSV langs sc Heerenveen te schieten (0-1). Om nog maar te zwijgen over zijn aandeel eerder in de boeiende topper tegen Feyenoord, waarin Gakpo met één goal en drie assists van grote waarde voor PSV was (4-3).

What's left to say about Cody Gakpo? 🤯



🔴⚪️ The PSV star has scored 29 goals in his last 47 league and European games ⚽️@PSV | #UEL pic.twitter.com/CefZR2231f — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 11, 2022

De transfergeruchten rondom Gakpo komen ook weer op gang. Leeds United, dat zich in de laatste transferperiode al bijna zeker waande van de komst van de Eindhovenaar, zou volgens Engelse media nu echt een akkoord met PSV hebben. Maar Gakpo zou zelf niet meer naar Leeds willen en alleen voor het hoogste willen gaan. Geen Leeds en Southampton, maar namen zoals FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Bayern München gaan nu rond. Het kan niet op. Reuring Het valt te betwijfelen hoe serieus de berichtgeving is, maar het maakt wel duidelijk dat Gakpo met zijn goals en assists voor reuring in Europa heeft gezorgd.

PSV-FC Zürich in de Europa League De Europese wedstrijd van PSV tegen FC Zürich in de Europa League is donderdag te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1 in Langs de Lijn En Omstreken. De aftrap is om 21.00 uur.