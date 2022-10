Familie uit Texas veroordeeld voor rol in Capitool-rellen

In Washington is een familie veroordeeld voor het bestormen van het Capitool, op 6 januari 2021. Dawn en Thomas Munn trokken destijds met vier van hun acht kinderen naar de hoofdstad omdat ze naar eigen zeggen duidelijkheid wilden of de presidentsverkiezingen wel eerlijk waren verlopen.

De Munns drongen als een van de eersten het Capitool binnen. Ze klommen door een gebroken raam en trokken van de crypte, het bezoekerscentrum, naar de zaal waar de Senaat samenkomt, schrijft CNN.

Dawn Munn vertelde de rechter dat ze bewijs zocht dat de verkiezingen eerlijk waren verlopen. "Als we geen eerlijke verkiezingen hebben, hebben we geen land", sprak ze. De rechter was niet onder de indruk en wees haar erop dat ze de democratie juist in de wielen reed.

Oproep op sociale media

Haar man, Thomas Munn, vertelde de rechter dat hij het gevoel had dat hij zich moest uitspreken, ook al was hij daarvoor nooit politiek actief geweest. Voor de bestorming had hij op sociale media mensen opgeroepen om op te trekken naar Washington.

Een dochter van de twee, die zelf moeder is, ging bij de rechter door het stof. Kristi Munn zei dat ze zou hebben gewild dat ze "wat rustiger aan had gedaan". Ze voegde eraan toe dat ze graag een beter voorbeeld wil zijn voor haar eigen drie kinderen.

Een zoon die ook mee was, Joshua, werd ondanks zijn een lichamelijke beperking volgens de rechter ook "gedwongen" om mee naar de hoofdstad te komen. De rechter nam dat de moeder kwalijk: als verpleegkundige had zij beter moeten weten.

De beide ouders kregen een celstraf van twee weken en huisarrest. Drie meerderjarige kinderen kregen voorwaardelijke straffen en huisarrest. De jongste, nog minderjarig, kwam er zonder straf vanaf.