CBS: bijna 80 procent van bedrijven bezig met verduurzamen

Bijna 80 procent van de Nederlandse bedrijven heeft dit jaar maatregelen genomen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Dat meldt het CBS op basis van een in september gehouden onderzoek in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

Bijna 39 procent van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen om te verduurzamen. 20 procent zegt vooral te verduurzamen op het gebied van energie. 21 procent van de bedrijven heeft dit jaar de bedrijfsvoering niet verder verduurzaamd.

Bedrijven die onroerend goed verhandelen en verhuren en bedrijven in de sectoren cultuur, sport en recreatie zijn vooral bezig met maatregelen op gebied van energie. Onder meer vervoersbedrijven zijn meer bezig om hun uitstoot terug te dringen.

Tekort aan geld om te verduurzamen

Een kwart van de ondernemers zegt "afhankelijkheid van derden" een belemmering te vinden voor verduurzaming. Bedrijven in onder meer de horeca en de cultuursector zeggen vaker dat een tekort aan financiële middelen de belangrijkste belemmering is om te verduurzamen.

Een op de drie bedrijven zegt dat zijn bedrijfsvoering grotendeels of helemaal duurzaam is. Dat betekent volgens het CBS niet dat de bedrijven daadwerkelijk volledig duurzaam zijn. In hun antwoorden vergelijken bedrijven zich mogelijk niet met volledig duurzame bedrijfstakken, maar met normen en verduurzamingsmogelijkheden binnen hun eigen bedrijfstak.