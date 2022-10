WNF: populaties wilde dieren blijven afnemen, er moet nu iets gebeuren

Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat sinds 1970 de populaties met 69 procent verminderd zijn.

De afname komt doordat de leefgebieden van wilde dieren onder druk staan door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling.

In tropische gebieden neemt de groepsgrootte van wilde dieren het meest af. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied krompen de populaties tussen 1970 en 2018 met gemiddeld 94 procent.

Ook in zoetwater is de afname groot, met gemiddeld 83 procent. Het komt door het verlies van leefgebied, maar ook door obstakels zoals stuwen en dammen in rivieren. Dat geldt ook voor vissen en andere zoetwaterdieren in Nederlandse rivieren.