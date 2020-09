Het gaat iets beter met Aleksej Navalny, kan soms even uit ziekenhuisbed

De toestand van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is verder verbeterd, meldt het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Hij heeft geen hulp meer nodig van beademingsapparatuur en hij kan soms een tijdje zijn ziekenhuisbed verlaten.

Intussen hebben onderzoekers van Franse en Zweedse laboratoria bevestigd dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, zegt de Duitse regering.

Een militair laboratorium in Duitsland kwam begin deze maand tot dezelfde conclusie. Frankrijk en Zweden zijn daarna gevraagd om een onafhankelijk eigen onderzoek met nieuwe monsters. Er liggen ook monsters in Den Haag bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die eigen tests gaat uitvoeren.

De Duitse regering eist nu opnieuw dat Rusland uitleg geeft over de zaak. "We staan in nauw contact met onze Europese partners over vervolgstappen", staat in een verklaring. Ook de Franse president Macron wil opheldering van de Russen en heeft dat naar eigen zeggen in een telefoongesprek tegen president Poetin gezegd.

Rusland wil bewijzen zien

Moskou ontkent betrokkenheid bij de vergiftiging van Navalny en stelt dat het Westen de reputatie van Rusland probeert te beschadigen. De Russische autoriteiten hebben op hun beurt Berlijn gemaand om het bewijs uit de laboratoria vrij te geven.

Navalny lag ruim een week in een kunstmatige coma. Een week geleden was zijn situatie dusdanig verbeterd dat artsen het aandurfden om hem uit coma te halen. Der Spiegel schreef donderdag dat er verdere vooruitgang was geboekt en dat Navalny inmiddels weer kan praten. Mogelijk kan hij nu nieuwe details geven over de omstandigheden waaronder hij vorige maand tijdens een vliegreis in Rusland ernstig ziek werd.

Algemeen wordt aangenomen dat Navalny voor of tijdens de vlucht van Tomsk naar Moskou is vergiftigd met novitsjok. Omdat het vliegtuig een tussenlanding in Omsk maakte, kon hij op tijd medische hulp krijgen, anders was hij mogelijk aan de gevolgen van de vergiftiging overleden.

Artsen zeggen dat hij nog lange tijd gezondheidsproblemen kan overhouden aan de vergiftiging.