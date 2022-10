Grote brand in Wolvega, zeven bewoners elders ondergebracht

In een woning in Wolvega heeft een grote brand gewoed. De brandweer vermoedde dat er nog bewoners in het pand aanwezig waren en rukte uit met vier blusvoertuigen en een hoogwerker.

De brand woedde op de eerste etage en in het dak van het pand. De brandweer schaalde direct groot op, vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bewoners en om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere panden.

Ongeveer twee uur later had de brandweer de brand onder controle. Bij betreding van het pand werden geen bewoners aangetroffen. Ook waren er geen andere gewonden.

Zeven bewoners van nabijgelegen appartementen zijn tijdelijk elders ondergebracht, meldt Veiligheidsregio Fryslân.