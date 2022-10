Europese Rekenkamer keurt EU-uitgaven derde jaar op rij af

Er zitten te veel fouten in de uitgaven van de Europese Unie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport waarin de uitgaven onder de loep worden genomen. Naar schatting had zo'n 3 procent van de EU-uitgaven niet mogen worden gedaan.

Het is de derde keer op rij dat de Europese Rekenkamer de uitgaven van de Commissie afkeurt. Volgens de toezichthouder worden er elk jaar meer fouten gemaakt.

Zo bleek na een extra controle dat geld voor jonge werklozen in Frankrijk ook is gegeven aan mensen die werk bleken te hebben. De Europese Commissie en Frankrijk vroegen niet naar bewijs, maar gingen alleen af op de verklaring van de jongeren zelf.

De Rekenkamer noemt het zorgwekkend dat er steeds meer fouten worden gemaakt. "Het is een hard oordeel", zegt Stef Blok, sinds eind juli lid van de Europese Rekenkamer. "Ik zou me daar zeer ongemakkelijk bij voelen."

Fraude

Het hogere aantal fouten betekent niet automatisch dat er meer fraude is met EU-geld. De Europese toezichthouder noemt een uitgave fout als geld niet wordt uitgegeven volgens de regels van het Europees Parlement en de EU-landen.

Toch zijn er ook vijftien gevallen van vermoedelijke fraude gevonden. Dat is fors meer dan het jaar daarvoor. Toen werden er zes van dat soort gevallen gevonden. Deze zaken zijn doorgegeven aan het Europees bureau voor fraudebestrijding.

Coronaherstelfonds

Dit jaar is voor het eerst gekeken naar de uitgaven van het coronaherstelfonds. Dat bestaat sinds 2020 en bevat 800 miljard euro aan subsidies en leningen, bedoeld voor landen om uit de coronacrisis te komen. Vorig jaar kreeg alleen Spanje geld uit dat fonds. De Rekenkamer vond hier geen opvallende fouten van de kant van de Commissie.

Toch maakt de Rekenkamer zich zorgen want volgens Blok is nu niet goed vast te stellen of uitgaven geoorloofd zijn. Omdat volgend jaar veel meer landen grote bedragen uit het coronaherstelfonds krijgen "begint de tijd te dringen". De Rekenkamer raadt de Commissie aan duidelijk controleerbare voorwaarden te stellen aan de landen. Dan kan de toezichthouder controleren of geld goed besteed is.

In 2021 gaf de Europese Unie 181,5 miljard euro uit, dat is zo'n 2,4 procent van alle overheidsuitgaven van de 27 EU-landen.