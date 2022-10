Teamsprinters lijden zeldzame nederlaag op WK: 'Deze komt wel binnen'

De laatste keer dat Hoogland, Lavreysen en Van den Berg een race verloren, was bij een wereldbekerwedstrijd op 10 november 2017. Sindsdien won het drietal onder meer vier wereldtitels, vier Europese titels en, vorig jaar in Tokio, olympisch goud.

De olympisch kampioenen moesten het dus doen met zilver. Lavreysen en Hoogland oogden wel in topvorm, maar Van den Berg niet. Dat was te wijten aan een rugblessure, vertelde hij na afloop van de finale.

De Nederlandse teamsprinters hebben in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines naast hun vijfde wereldtitel op rij gegrepen. In de finale bogen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland voor Australië.

Een interview met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland na hun zeldzame nederlaag in de finale van de teamsprint bij de WK baanwielrennen in Frankrijk. - NOS

De onverwachte nederlaag van de baansprinters kwam niet helemaal verrassend: in de kwalificatie waren Hoffman, Richardson en Thomas Cornish al 0,097 seconde sneller en in de eerste ronde was Australië (nu met Glaetzer in plaats van Cornish) 0,117 sneller.

Ook Lavreysen was uiteraard teleurgesteld. "Het is balen, we kwamen heel dichtbij, maar het zat er helaas niet in. We kunnen achteraf wel tevreden zijn met de tijden die we hebben laten zien."

Hoogland zag ook een positief punt: "Het is ook wel goed om een keer op je flikker te krijgen, daar word je hard van. We hadden er vertrouwen in dat we weer goud konden pakken. Ik was eerlijk gezegd verbaasd toen ik ons land niet bovenaan zag staan."