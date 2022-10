Complotdenker Alex Jones moet nabestaanden Sandy Hook bijna 1 miljard dollar betalen

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet 965 miljoen dollar aan schadevergoedingen betalen aan nabestaanden van de schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse plaats Sandy Hook. Dat heeft de jury van een rechtbank in de staat Connecticut, waar Sandy Hook in ligt, bepaald.

In 2012 schoot een man in een basisschool in Sandy Hook 26 mensen dood, onder wie twintig kinderen van zes en zeven jaar. Het was de dodelijkste schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse geschiedenis ooit.

Jones beweerde dat de schietpartij door de regering in scène was gezet om de weg vrij te maken voor een wapenverbod. Ook de slachtoffers zouden acteurs zijn geweest.

Leugens

Families van acht omgekomen slachtoffers van de schietpartij brachten tijdens de rechtszaak naar voren dat Jones jarenlang geld heeft verdiend met de verspreiding van leugens. Dat deed hij via zijn website waarop hij ook allerlei producten te koop aanbood. De families hadden al die jaren met pesterijen en doodsbedreigingen van aanhangers van Jones te maken.

Jones heeft erkend dat de schietpartij echt heeft plaatsgevonden, maar weigert om de families excuses aan te bieden. Zijn advocaat bracht naar voren dat de aanklagers de schade die de families zouden hebben geleden nauwelijks hebben onderbouwd. Hij verzocht de juryleden om bij de vaststelling van de hoogte van het schadebedrag politieke opvattingen buiten beschouwing te laten.

In beroep

Jones gaat in beroep. Hij is ook veroordeeld voor de advocaatkosten die de nabestaanden hebben gemaakt. Daarover wordt later beslist.

In augustus veroordeelde een rechtbank in Texas Jones al tot een boete van bijna 47 miljoen dollar en een schadevergoeding van 4 miljoen dollar. Jones runde zijn website vanuit een stad in deze staat.