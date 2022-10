Eensgezindheid NAVO na raketaanvallen: 'Poetin heeft weer omgekeerde bereikt'

De NAVO besloot tijdens de eerste dag van de top in Brussel om meer wapens te leveren aan Oekraïne. Dat het bondgenootschap met deze leveranties pal achter Oekraïne gaat staan komt volgens Peter Wijninga, defensiespecialist verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS), door Poetin zelf.

De recente raketaanvallen op tal van Oekraïense steden hebben gezorgd voor meer eensgezindheid zegt Wijninga. "Je zag al barstjes in de eensgezindheid in Europa. Die zijn geheeld met deze raketaanval." Poetin bereikt daardoor het omgekeerde van wat hij wilde zegt Wijninga.

Minister van Defensie Kasja Ollongren bevestigt na afloop van de eerste dag van de NAVO-top dat er wel iets is veranderd door de recente aanvallen. "Dit is wel een nieuwe fase in de oorlog", zegt de minister in Nieuwsuur. Ze noemt de levering van raketten aan Oekraïne een "antwoord op laffe raketaanvallen."

Nucleaire dreiging

Naast een antwoord op de raketaanvallen, komt er ook een reactie op de nucleaire dreiging van Poetin. Dat gaat de NAVO op dag twee (donderdag) van de top bespreken. Wijninga denkt dat de NAVO zal kiezen voor de 'flexible respons'. Dat betekent dat de NAVO zal dreigen met vergelding voor een nucleaire aanval, maar niet zal zeggen hoe die wraak eruit zal zien.

Nederland lijkt in te zetten op een dergelijke reactie. Minister Ollongren noemt de nucleaire retoriek uit Rusland "onacceptabel", maar roept andere landen op om het hoofd koel te houden. Ze zegt dat de NAVO de nucleaire afschrikking op orde heeft en dat Poetin dat weet. "We moeten ons niet gek laten maken en niet toelaten dat Poetin angst zaait", zegt de minister.

Door vaag te houden hoe je zal reageren, zitten de Russen in onzekerheid, zegt Wijninga.

Noordzee extra beveiligd

Naast het sturen van extra wapens wordt ook de beveiliging op de Noordzee opgeschroefd in verband met de sabotage van Nord Stream. "Een logische reactie", noemt Ollongren dat. "Infrastructuur is ontzettend belangrijk en hiermee geven we het signaal af dat de NAVO ook daarvoor is."