Na zevenklapper Liverpool bij Rangers lijkt Ajax veroordeeld tot Europa League

Theoretisch waren er ook nog kansen op overwintering in de Champions League voor Ajax, zeker toen Scott Arfield de Rangers met een schuiver aan de leiding bracht. Een overwinning in het thuisduel met Liverpool zou voor Ajax bij die stand volstaan om de strijd om de tweede plek tot de laatste speeldag spannend te houden.

Dat bleek al snel ijdele hoop voor Ajax, want Liverpool was veel te sterk voor de verliezend finalist van de Europa League van vorig seizoen. Nadat Roberto Firmino halverwege de eerste helft de gelijkmaker al binnen had gekopt, vielen de goals na rust als rijpe appelen.

Snelle hattrick Salah

Wederom Firmino, Darwin Nunez, daarna in vijf minuten drie keer Mo Salah en tot slot Harvey Elliott zetten Rangers weer stevig op de laatste plek in de poule.