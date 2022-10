OM denkt dat Eindhovenaar achter 'WhatsApp van de onderwereld' zit

Politie en het Openbaar Ministerie denken dat een man uit Eindhoven een van de mensen was achter EncroChat. De berichtendienst was populair onder criminelen en had alleen al in Nederland zo'n 12.000 gebruikers.

De 47-jarige Eindhovenaar is in juni samen met twee andere verdachten opgepakt. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze hebben volgens het OM meegeholpen aan het plegen van strafbare feiten.

Door in 2020 stiekem in te breken bij de berichtendienst kon de politie meekijken met criminelen. Dankzij onderschepte berichten werden bijvoorbeeld de martelkamer in Wouwse Plantage en een geldpakhuis in Eindhoven ontdekt. Ook ernstige geweldsmisdrijven, moordenaars, cokedealers en drugslabs kwamen in beeld.

Gebruikers hadden cryptotelefoons die niet konden worden 'afgeluisterd', althans dat dachten ze. Want de politie vond de centrale computers, nam ze in beslag en kon alle chats en foto's bekijken. In het diepste geheim kreeg de recherche meer dan 20 miljoen berichten in handen. Dat leverde een schat aan bewijs op in honderden onderzoeken.