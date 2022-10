Greta Thunberg pleit voor langer openblijven Duitse kerncentrales

Als het aan de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg ligt, blijven de laatste Duitse kerncentrales nog iets langer open. Dit zegt ze in een interview in de Duitse talkshow Maischberger die vanavond te zien is.

Na de kernramp in Fukushima in 2011 besloot Duitsland om geleidelijk van kernenergie af te stappen. Voor 2023 zouden de laatste drie kerncentrales sluiten, maar de Oekraïne-oorlog en energiecrisis gooiden roet in het eten. Het debat rond kernenergie, als alternatief voor Russisch gas, laaide weer op. Economieminister Robert Habeck van De Groenen besloot twee kerncentrales tot in april open te laten.

De redactie van talkshow Maischberger plaatste op Twitter al een fragment van het interview. Hier verklaart de inmiddels 19-jarige Thunberg dat het sluiten van de kerncentrales een slecht idee is, als daardoor de kolenverbranding toeneemt.

Bekijk het fragment