Blind: 'Ongelukkige wedstrijd was het niet, maar ongelukkig moment zeker'

Met Daley Blind centraal achterin werd de verdedigende kwetsbaarheid van Ajax wederom pijnlijk blootgelegd door Napoli in de Champions League. Al toonden de Amsterdammers in aanvallend opzicht wel beterschap ten opzichte van een week geleden, toen in de Johan Cruijff Arena met 6-1 verloren werd.

"We hebben kleine stapjes gezet naar beter, maar het is nog steeds niet goed genoeg", concludeerde Blind tegenover RTL7 na de nederlaag in Napels (4-2).

En dat was waar Ajax zich dan maar aan vast klampte, want ook Davy Klaassen deelde die mening. De middenvelder mocht de geschorste Dusan Tadic vervangen en liet zich gelden met de aansluitingstreffer vlak na rust (2-1). "Vandaag waren we een team en dat moet een standaard zijn voor ons."