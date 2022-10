Gemeente Groningen betaalt schadeclaim aan Joodse familie voor innemen woning

De gemeente Groningen betaalt een schadeclaim van 328.000 euro aan de kleinzoon van een Joods echtpaar. De man vindt dat de gemeente het voormalige huis van zijn gedeporteerde en vermoorde grootouders in 1952 voor een te laag bedrag heeft gekocht. Burgemeester Koen Schuiling erkent dat. Het huis werd gebruikt als ambtswoning.

Het huis werd in de oorlog gevorderd door de Duitsers, meldt RTV Noord. In 1944 werd het verkocht aan een oorlogskoper. Na de oorlog werd de woning van hem teruggevorderd en in beheer gesteld van het Nederlands Beheersinstituut (NBI).

In 1952 besloot de gemeente het pand van de rechtmatige eigenaar te kopen, dat kon het echtpaar toen niet weigeren. De familie heeft na de oorlog nooit meer in het eigen huis kunnen wonen.

Nu niet meer 'de juiste beslissing'

De koop gebeurde volgens de destijds geldende regels, maar voor de gemeente is dat anno 2022 niet meer de juiste beslissing. Na de oorlog werden door Duitsers gevorderde huizen gebruikt om hoge functionarissen onderdak te bieden in het kader van de wederopbouw.

De commissie concludeert dat er op geen enkele manier rekening werd gehouden met het feit dat de woning eigendom was van een Joodse familie. "Dat is vanuit ons huidige perspectief onaanvaardbaar."

"Hoe zeer de juridische regels na de oorlog ook zijn toegepast', zegt Schuiling, "in het opzicht van fatsoen en de moraal is dat destijds niet goed gebeurd." De burgemeester heeft daarom op advies van een onderzoekscommissie namens de gemeente zijn excuses aangeboden en de schadeclaim goedgekeurd.

Opluchting

Hubert van Blankenstein, de kleinzoon van het Joodse echtpaar, is opgelucht over het besluit. "Jarenlang heb ik geworsteld met de vraag waarom mijn ouders, mijn zusjes en ik niet mochten wonen in ons huis aan de Kamplaan 8. Het huis waar mijn grootmoeder en later mijn moeder de eigenaren van waren". Van Blankenstein beschouwt het excuus en de schadeclaim als een erkenning van het onrecht en de pijn die zijn ouders zijn aangedaan.

De 328.000 euro stort Van Blankenstein op de rekening van een nog op te richten stichting. Die stichting gaat onderzoek naar de bestrijding van discriminatie financieren.