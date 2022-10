Het verdriet van Oranje-vedette Steins: 'Koesteren elk moment dat we nog samen hebben'

"Het gaat mij nu om zekerheid en stabiliteit. We koesteren de momenten dat we samen genieten en nog mooie gesprekken kunnen voeren."

Had Steins privé in rustiger vaarwater gezeten, dan was het misschien wel anders gelopen. Nu kiest de 27-jarige Limburger bewust voor de relatieve rust in Parijs op ongeveer vier uur rijden van zijn ouderlijk huis in Voerendaal. Zo kan hij regelmatig even bij zijn zieke vader zijn.

Het is ook het debuut van de Zweedse bondscoach Staffan Olsson. De voormalig topspeler legt de lat hoog: "Het doel is op termijn mee te spelen om de medailles, ik zou niet weten waarom ik dat niet kan zeggen. Wat ik tot nu toe in een paar trainingen heb gezien, bevalt me op alle gebieden zeer."

De handbalmannen beginnen vanavond aan de EK-kwalificatiewedstrijden voor 2024 in Duitsland. In Den Bosch wacht België en zondag gaat Oranje op bezoek bij Griekenland. In de poule moet Nederland het ook nog opnemen tegen topland Kroatië.

Iedere dag voelt Steins het intense verdriet om zijn vader, die door medici is opgegeven. Ook zijn vriendin ervaart een moeilijke periode in haar leven en vindt het lastig om haar draai te vinden in het buitenland. "Je denkt dat je alles redelijk op de rit hebt, maar dan ineens krijg je klap op klap en lijkt het allemaal niet op te houden", vertelt hij openhartig.

Voor wie hem ziet schitteren in de Champions League en begin dit jaar nog in het Oranje-shirt op het EK, is het misschien moeilijk voor te stellen dat de spelverdeler al maanden moet presteren onder zware omstandigheden.

Steins zet de lijnen uit in de Franse hoofdstad. Hij lanceerde wereldsterren als Nikola Karabatic en Mikkel Hansen voor een afstandsschot of speelde ze met een loepzuivere pass vrij voor het doel. Ook in zijn derde seizoen is de vaak ongrijpbare Steins van grote waarde voor de Franse grootmacht.

De zomervakanties werden abrupt afgebroken. "We zaten net één dagje op het strand in Kroatië toen we het te horen kregen. Vanwege de problemen op Schiphol hadden we een vakantie naar Jordanië en later Albanië al moeten annuleren. Toen hebben we de auto maar gepakt. Mijn broer Ivo zat met zijn vriendin in Mexico en is ook direct teruggevlogen. Gelukkig zijn we daarna met zijn zessen nog een paar dagen naar de Elzas gegaan."

"Na een nieuwe methode uit Amerika leek het goed te gaan. Vijf van de zes plekken waren genezen, maar er was één plek die wel resistent bleek tegen de behandeling en was gegroeid. Als je dan te horen krijgt dat het ongeneeslijk is en er dus niets meer aan te doen is, zakt de grond volledig onder je voeten vandaan."

In het vroege voorjaar van 2021, Steins had net zijn transfer gemaakt naar PSG, werd de diagnose bij zijn vader gesteld. "De chemobehandelingen sloegen niet aan om de kanker te verslaan", vertelt Steins.

In overleg met zijn club probeert Steins nog zoveel mogelijk tijd met zijn vader door te brengen. "Het is niet altijd makkelijk in te passen. Soms gaan we zaterdagavond na een wedstrijd al rijden, dan hebben we de zondag samen in Limburg en gaan we maandagochtend terug, omdat ik dan weer moet trainen. Zo proberen we nog van elk moment dat we samen kunnen zijn te genieten."

PSG wil zijn misschien wel belangrijkste speler zoveel mogelijk in Parijs houden. Het programma, met ook veel Champions League-wedstrijden, is moordend. "Ik voel veel verantwoordelijkheid voor het team en ben een conflictvermijdend persoon. Dat is niet makkelijk, want familie staat bij mij altijd bovenaan."

"Dit seizoen heeft mijn vader me ook nog zien spelen in Parijs. Je beseft dan dat het misschien de laatste keer is geweest en dat maakt het afscheid nemen extra moeilijk. Het zijn de momenten waarop ik besef dat het domme handbalspelletje eigenlijk helemaal nergens op slaat."

Champions League

Toch moet Steins, ondanks het verdriet, ook de focus houden op zijn werk bij PSG, dat al jaren wacht op het winnen van de Champions League. De druk op de ploeg is iedere week weer enorm.

"Mijn rol is misschien nog wel moeilijker dan vorig seizoen, omdat de selectie minder breed is. Het is dan moeilijker om te rouleren, waardoor ik vaak hele wedstrijden moet spelen. Maar ik heb geen moment overwogen om tijdelijk te stoppen. Dat zou mijn vader ook nooit willen. Het leven gaat door en je moet proberen niet bij de pakken neer te zitten."