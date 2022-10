Kraanmachinist vindt miljarden jaren oude reuzenkei in Nooitgedacht

Een kraanmachinist heeft in het Drentse Nooitgedacht een reusachtige zwerfkei gevonden van bijna twee miljard jaar oud. Zulke oude stenen zijn vaker gevonden in Drenthe, maar zelden is er zo'n groot exemplaar ontdekt als nu.

Tijdens het uitgraven van grond voor een nieuwe woning stuitte kraanmachinist Rick Joling op een steen. Omdat je daar geen fundering op kunt bouwen, besloot Joling hem weg te halen. Maar dat bleek behoorlijk lastig te zijn.

Haast niet te tillen

"Hij lag in de weg, dus ik begon hem wat vrij te graven", vertelt Joling op de vindplaats aan RTV Drenthe. "En hij werd maar groter en maar groter."

Toen Joling twee bij drie meter zand had weggegraven, was de vorm van de kei nog steeds niet helemaal zichtbaar. Met zijn hijskraan probeerde hij de steen los te krijgen, maar makkelijk ging dat niet. Zijn machine kon de enorme steen van tussen de 6000 en 7000 kilo amper verplaatsen.

Half zo oud als de aarde

De steen die boven de grond kwam, is een zogeheten nebulitische migmatiet. Dat gesteente ontstaat op tientallen kilometers diepte onder kolossale druk. De kei ziet er volgens steenexpert Harry Huisman van het Hunebedcentrum uit Borger nog hetzelfde uit als 2 miljard jaar geleden, toen hij afbrak van een inmiddels verdwenen berg.

"Deze steen is ontstaan in Zweden of Finland uit een botsing van continenten", vertelt Huisman. "De steen is vrijwel zonder contact met de ondergrond in ons land terechtgekomen. Daardoor is de steen niet rond, zoals je bij veel andere stenen in Drenthe wel ziet."

Met zijn leeftijd van 2 miljard jaar, is hij bijna half zo oud als onze planeet.

Nieuw plekje

De gemeente Aa en Hunze mag na tweeduizend miljoen jaren nu gaan bepalen wat er met de kei gaat gebeuren.

Het Hunebedcentrum zou hem graag overnemen, maar wethouder Ivo Berghuis vindt dat hij een mooie plek verdient in de wijk waar hij is gevonden. "Daar zullen we in ieder geval weer een kraan voor nodig hebben", zegt hij lachend.