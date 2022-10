Lewandowksi behoedt Barça voor Champions League-uitschakeling tegen Inter

De thuisploeg raakte daar van in de war, gaf het initiatief aan de Italianen en incasseerde in de 63ste minuut de 1-2. Lautaro Martínez schoot na een snelle tegenaanval hard binnen.

Barcelona ging zodoende met alle vertrouwen de kleedkamer in, maar de tweede helft was nog maar net bezig of het stond al gelijk. Nicolò Barella ontsnapte aan de aandacht van Gerard Piqúe en Eric García en schoot met overtuiging raak.

Na een half uur was het even schrikken voor Inter-doelman André Onana. Hij kon ternauwernood voorkomen dat Robert Lewandowski de bal binnen kon tikken. Barça, waar Frenkie de Jong op de bank zat, kwam daarna stukken beter in de wedstrijd.

In Camp Nou was de eerste kans van de wedstrijd voor Oranje-international Stefan de Vrij, die net als Denzel Dumfries in de basis was begonnen. Hij maaide echter volledig mis.

Barcelona had daarna een doelpunt nodig om uitschakeling te voorkomen. Met wat mazzel viel die ook toen Lewandowski via een Milanees been Onana verschalkte. Maar het was nog steeds niet gedaan: het sterk spelende Inter meldde zich even voor tijd weer voor de goal van Marc-André Ter Stegen, waarna Robin Gosens de 2-3 maakte.

Barça zette - inmiddels met De Jong tussen de lijnen - nog een laatste eindsprint in en het feit dat de ploeg van trainer Xavi niet opgaf werd beloond. Lewandowski kopte in de blessuretijd hard en hoog achter een kansloze Onana.

In de slotseconde had Inter-invaller Kristjan Asllani de winnende goal op zijn schoen, maar hij faalde in de één-op-één met Ter Stegen. FC Barcelona leeft nog in de Champions League, maar is afhankelijk van Inter om de laatste zestien te halen.

Club Brugge stunt in Madrid

Club Brugge heeft zich al na vier speelrondes geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Een zwaarbevochten 0-0 gelijkspel bij Atlético Madrid was daarvoor voldoende. Het is de eerste keer dat Club Brugge door de groepsfase is gekomen.