Lang en Meijer met Brugge naar knock out-fase Champions League

Club Brugge heeft zich al na vier speelrondes geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Een zwaarbevochten 0-0 gelijkspel bij Atlético Madrid was daarvoor voldoende. Het is de eerste keer dat Club Brugge door de groepsfase is gekomen.

Een punt leek twintig minuten voor tijd erg ver weg de Belgen. Atléti werd steeds sterker en toen Kamal Sowah een stomme rode kaart pakte, leek Club Brugge rijp voor de slacht.

Maar de ploeg van trainer Carl Hoefkens vocht voor wat het waard was en hield dapper stand. Uitblinker Simon Mignolet hield zijn ploeg met een paar knappe saves op de been. Twee goals van Joaquín Correa werden afgekeurd.

Zegereeks

Het gelijkspel in Madrid staat niet op zichzelf. Brugge kent een geweldige groepsfase en won thuis al van Atlético. Daarnaast werden ook Leverkusen en FC Porto met overtuiging verslagen.

Bij Club Brugge begonnen Noa Lang en Bjorn Meijer op de bank. Laatstgenoemde viel na rust in en leverde zodoende nog wel een bijdrage aan het belangrijke punt.