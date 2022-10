Van der Duin pakt WK-zilver, teamsprintsters missen brons na chaotische start

Alleen het feit dat ze twee rondes voor het einde al op kop reed, was eigenlijk niet de bedoeling. "Ik zei nog tegen mezelf: ik moet hier wachten, wachten. Maar ik heb me toch gek laten maken. Ik was heel bang dat de rest er ook nog overheen zou komen. Ik heb nog nooit zo dubbel gezien als tijdens deze sprint", aldus Van der Duin.

Van der Duin zat met nog vier ronden te gaan helemaal achterin, passeerde het veld buitenom en nestelde zich op twee ronden van het einde op kop. Fidanza was de enige die haar in de slotronde hard voorbij stoof, alle anderen hield de renster uit Assen knap achter zich.

In de kwalificatie had het Oranjetrio de tweede tijd gereden en in de eerste ronde werd, met Van der Wouw, met 46,529 het nationale record verbeterd. China, vierde in de kwalificatie, was echter sneller en Nederland moest zich tevreden stellen met de strijd om brons.

Teleurstelling groot na 'puinhoop'

Bij Braspennincx was de teleurstelling na afloop duidelijk te zien. "Het was een puinhoop, dit moeten we intern nog gaan bespreken", sprak ze. "Het scheelde maar acht duizendsten. Zonder dat rare voorval hadden we gewoon op het podium gestaan."

"We moeten nog samen met de UCI uitzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren en waar de fout ligt", zei bondscoach Wolff. "Wel alle complimenten voor de meiden hoe ze het hebben opgelost. Helaas was het niet genoeg voor een medaille."

