Teamsprinters lijden zeldzame nederlaag en missen goud, WK-zilver Van der Duin op scratch

Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg in actie op de WK - ANP

Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg liepen in de finale van de teamsprint op de olympische wielerbaan van 2024 tegen een zeldzame nederlaag aan. Australië was vierhonderdste sneller dan het Nederlandse trio. De laatste keer dat Hoogland, Lavreysen en Van den Berg een race verloren, was bij een wereldbekerwedstrijd op 10 november 2017. Sindsdien won het drietal onder meer vier wereldtitels, vier Europese titels en, vorig jaar in Tokio, olympisch goud. De onverwachte nederlaag kwam niet helemaal verrassend: in de kwalificatie waren de Australiërs Leigh Hoffman, Matthew Richardson en Thomas Cornish al 0,097 sneller dan het Oranjetrio en in de eerste ronde was Australië (nu met Matthew Glaetzer in plaats van Cornish) 0,117 sneller.

WK baanwielrennen bij de NOS De WK baanwielrennen in Parijs zijn live te volgen bij de NOS. Iedere dag zijn de finaleblokken vanaf 18.30 uur te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Op zaterdag begint het finaleblok om 17.30 uur. Jeroen Koster en voormalig baanwielrenster Kirsten Wild verzorgen het commentaar. Op zondag zijn de halve finales van de sprint (mannen) en de eerste rondes van de keirin (vrouwen) live te volgen via NOS.nl en de NOS-app. Het finaleblok begint om 13.30 uur en is ook op NPO 1 te zien.

In de finale was het verschil 0,043 in het voordeel van Australië.

Weer WK-zilver voor Van der Duin Maike van der Duin veroverde op het onderdeel scratch, net als vorig jaar, een zilveren plak En net als bij de vorige WK ging de wereldtitel naar de Italiaanse Martina Fidanza.

Maike van der Duin heeft op de openingsdag van de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines zilver veroverd op het onderdeel scratch, net als vorig jaar. - NOS

Bij de scratch rijden de rensters een wedstrijd over 10 kilometer, oftewel veertig rondes op de baan. Tijdens de race durfde geen van de 24 deelneemsters een aanval te plaatsen, dus moest er op de olympische baan van 2024 gesprint worden om de overwinning. Van der Duin zat met nog vier ronden te gaan helemaal achterin, passeerde het veld buitenom en nestelde zich op twee ronden van het einde op kop. Fidanza was de enige die haar in de slotronde hard voorbij stoof, alle anderen hield de renster uit Assen knap achter zich. Van der Duin zei "supertevreden" te zijn met haar zilveren plak: "Ik heb het gevoel dat ik alles goed heb gedaan, zij was gewoon rapper."

De reactie van Maike van der Duin na het winnen van zilver op het onderdeel scratch bij de WK baanwielrennen in Frankrijk. - NOS

Alleen het feit dat ze twee rondes voor het einde al op kop reed, was eigenlijk niet de bedoeling. "Ik zei nog tegen mezelf: ik moet hier wachten, wachten. Maar ik heb me toch gek laten maken. Ik was heel bang dat de rest er ook nog overheen zou komen. Ik heb nog nooit zo dubbel gezien als tijdens deze sprint", aldus Van der Duin.

Bekijk het programma van de komende dagen:

Op de ploegenachtervolging plaatsten de Nederlandse vrouwen, onder wie Maike van der Duin, zich woensdag voor de eerste ronde. Bekijk een reportage over het jonge, ambitieuze kwartet.