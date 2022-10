Ajax toont beterschap, maar Napoli profiteert wederom van defensieve onmacht

Ajax heeft het perspectief op overwintering in de Champions League verder zien vertroebelen. Acht dagen na de historische oorwassing tegen Napoli waren de Amsterdammers ook in de return niet opgewassen tegen de koploper van Italië (4-2).

Er was wel hoop voor Ajax dat er wat te halen viel, bijvoorbeeld toen Davy Klaassen vlak na rust met een harde kopbal uit het niets de spanning terugbracht. Maar eigenlijk bleek toen pas hoe groot het krachtverschil was, want Napoli schakelde moeiteloos nog een tandje bij.

Een kwartiertje had Napoli feitelijk nodig om Ajax van zich af te schudden, met prachtige doelpunten van Hirving Lozano en Giacomo Raspadori. Al legden deze treffers ook de verdedigende kwetsbaarheid van Ajax pijnlijk bloot, op het hoogste Europese niveau.

Europese overwintering

Vermoedelijk ontaardt de ontknoping in deze groep voor Ajax met de uitwedstrijd tegen Rangers, waarin Europese overwintering kan worden afgedwongen in de Europa League. Een treetje lager natuurlijk, dat wel.

Liverpool komt later op de avond nog in actie, waarna meer duidelijk wordt over de kansen van de Amsterdammers.

In het Stadio Diego Armando Maradona was binnen vier minuten al zichtbaar hoe de verhoudingen lagen. Voormalig PSV'er Lozano dribbelde eenvoudig langs zijn bewaker Calvin Bassey en kopte de bal na een een-tweetje met Piotr Zielinski simpel over Remko Pasveer.

Daley Blind, geprezen om zijn inzicht en zijn passing maar geen geboren centrale verdediger, was Lozano bij de openingstreffer volledig uit het oog verloren. En Raspadori draaide even later wel erg makkelijk bij hem weg, voordat hij de bal steenhard in de bovenhoek joeg (2-0).