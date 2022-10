Bosnië klaar voor kandidaat-lidmaatschap EU, zegt Commissie

De Europese Commissie adviseert de regeringen van de 27 lidstaten om Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lid te geven. "Europa verandert en we moeten dit moment grijpen", zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "De westelijke Balkanlanden horen bij onze familie en dat moeten we heel, heel erg duidelijk maken."

Om lid te kunnen worden, moeten ook de nationale wetten van een kandidaat-lid nog in overeenstemming met de EU-wetgeving worden gebracht. Dat is een proces dat nog jaren kan duren. Vijf andere Balkanlanden (Albanië, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië) zijn al jaren kandidaat-lid, zonder uitzicht op een datum voor het volwaardig lidmaatschap.

Turkije vroeg in 1987 het EU-lidmaatschap aan en werd kandidaat-lid in 1999. Pas in 2005 begonnen de onderhandelingen over het volwaardig lidmaatschap. Die zijn nog lang niet afgerond.

Ook Bosnië en Herzegovina heeft waarschijnlijk nog een lange weg te gaan. Het land functioneert niet of nauwelijks. De kans dat het uit elkaar valt is bepaald niet denkbeeldig.

Aanmoediging

Desondanks verwelkomt de Bosnische minister van Buitenlandse Zaken Turkovic het advies van de Commissie. Hij ziet het als een aanmoediging om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. "Het weer tot leven brengen van dit proces is van vitaal belang voor de burgers en de staat Bosnië en Herzegovina en het brengen van rust in de regio", zegt hij op Twitter.

Het is nu aan de regeringen van de EU-landen om het advies van de Europese Commissie over te nemen. Elk van de 27 lidstaten moet het daar mee eens zijn. De verwachting is dat de stemming niet voor december van dit jaar zal plaatsvinden.