Failliete DSB Bank zoekt nog duizenden rekeninghouders die recht hebben op geld

DSB Bank zoekt nog zo'n 173.000 rekeninghouders die recht hebben op misgelopen rente. Omdat de bank al in 2009 failliet ging, beschikken de curatoren niet over de meest actuele adresgegevens van voormalige klanten, meldt NH Nieuws. De bank heeft geprobeerd om hen per brief te benaderen, maar veel post kwam retour.

Het faillissement van de bank werd in december vorig jaar afgerond. Toen bleek dat nog 283.000 rekeninghouders van de voormalige bank recht hebben op in totaal 48 miljoen euro aan misgelopen rente. Bij 100.000 mensen gaat het misschien om een tientje, bij anderen om meer", zei curator Ben Knüppe eerder.

Vorig jaar riep de bank voormalige rekeninghouders al op om zich te melden. 110.000 hebben dat inmiddels gedaan. Aan hen is 25 miljoen euro uitgekeerd.

Nu doet de bank opnieuw een oproep. Rekeninghouders kunnen zich tot en met 15 december aanmelden via deze website. Het geld dat daarna overblijft gaat naar de Nederlandsche Bank.

Faillissement

De bank van Dirk Scheringa ging in oktober 2009 failliet, na een bankrun; rekeninghouders eisten massaal hun tegoeden op. De bankrun volgde op uitlatingen van bedrijvenonderzoeker Pieter Lakeman, die de ingewikkelde financiële producten die DSB verkocht aan de kaak stelde. DSB-klanten werden torenhoge provisies in rekening gebracht.